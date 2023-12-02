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Алдонин: после поражения от «Динамо» ЦСКА как угодно, но нужно брать три очка с «Ростовом»

Алдонин: после поражения от «Динамо» ЦСКА как угодно, но нужно брать три очка с «Ростовом»
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о грядущем матче РПЛ, в котором красно-синие сыграют с «Ростовом» (3 декабря).

«После поражения от «Динамо» ЦСКА как угодно, но нужно брать три очка. Матч с «Ростовом» абсолютно не рядовой, сравнивать с недавней кубковой встречей его не стоит.

Последние две домашние игры с «Ростовом» ЦСКА завершил разгромными победами. Но если бы в футболе всё было бы за счёт статистики, было бы гораздо проще. Матчи прошлых сезонов не имеют отношения к предстоящей игре. Вопрос в готовности футболистов, в травмах. Всё будет зависеть от того, как футболисты ЦСКА и «Ростова» справятся с подготовкой. Но можно сказать, что до матча определённое преимущество есть у ЦСКА», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч ЦСКА — «Ростов» начнётся завтра, 3 декабря, в 14:00 мск.

После 16 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает шестое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.

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