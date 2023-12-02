Германия U17 обыграла Францию по серии пенальти и выиграла юношеский ЧМ-2023

В финальном матче чемпионата мира 2023 года до 17 лет встречались молодёжные сборные Германии и Франции. Команды играли на стадионе «Манахан» в Суракарта (Индонезия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч начался в 15:00 мск. Матч закончился со счётом 2:2 и по серии пенальти 4:3 в пользу немцев.

На 29-й минуте Парис Бруннер реализовал 11-метровый и вывел немцев вперёд.

На 51-й минуте Ноа Дарвих увеличил преимущество сборной Германии.

На 53-й минуте Саймон Буабр отыграл один мяч.

На 69-й минуте Виннерс Осаве получил вторую жёлтую карточку и оставил немцев в меньшинстве.

На 85-й минуте Матис Амугу с передачи Тидиама Гомиса сделал счёт равным.

В послематчевой серии пенальти сильнее оказалась сборная Германии. Вратарь команды Константин Хайде отбил два удара французов, а также Ноа Сангюи не попал в ворота.