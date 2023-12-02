Дмитрий Карсаков: ЦСКА продолжит свою беспроигрышную серию в матчах с «Ростовом»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Ростовом».

«ЦСКА не проигрывает «Ростову» уже более трёх лет. Мне кажется, что и в воскресенье эта серия продолжится. Хочется, чтобы победили, потому что матч в Москве, да и осталось всего две игры в этом году. С «Динамо» ЦСКА неплохо играл, мог и выиграть. Поэтому в матче с «Ростовом» нужно всего лишь реализовывать моменты», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Ростовом» пройдёт завтра, 3 декабря. Начало игры — в 14:00 мск.

После 16 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает шестое место. «Ростов» после аналогичного количества матчей заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.