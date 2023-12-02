«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Игра начнётся в 18:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
«Арсенал»: Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Троссард, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.
«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Килман, Доусон, Тоти, Буэно, Беллегард, Траоре, Дойл, Хван Хи Чхан, Кунья.
После 13 туров АПЛ «Арсенал» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» заработал 15 очков и расположился на 12-й строчке.
- 2 декабря 2023
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