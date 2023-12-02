Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Игра начнётся в 18:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Арсенал»: Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Троссард, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Килман, Доусон, Тоти, Буэно, Беллегард, Траоре, Дойл, Хван Хи Чхан, Кунья.

После 13 туров АПЛ «Арсенал» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» заработал 15 очков и расположился на 12-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android