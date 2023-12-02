Агент Дивеева: с отсутствием Игоря статистика ЦСКА по пропущенным мячам ухудшилась

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, в связи с чем армейцы пропускают так много мячей.

«Что по восстановлению у Дивеева? Всё по-прежнему. Игорь активно готовится к весенней части.

ЦСКА пропускает практически в каждом матче, это из-за потери Дивеева? Если я скажу нет, то это будет не совсем точно, поскольку с отсутствием Дивеева статистика немного ухудшилась, но в то же время утверждать, что именно это является причиной, тоже на сто процентов нельзя. Но против фактов не попрёшь, видимо, отсутствие Игоря всё равно сказывается.

Как Игорь в качестве комментатора? Жизнь любого футболиста не должна ограничиваться только футболом. Надо себя пробовать в новых вещах. Тем более когда такая возможность появляется. Я такие вещи только приветствую. Для первого раза у Игоря вышло хорошо», — приводит слова Ерёмина Metaratings.