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«Пари НН» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30

«Пари НН» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30
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В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и екатеринбуржский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Урал
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 0:0. В прошлом сезоне «Урал» и «Пари НН» один раз сыграли вничью, ещё в одной встрече была зафиксирована победа нижегородцев — 1:0. Екатеринбуржцы не могут огорчить команду из Нижнего Новгорода уже на протяжении четырёх матчей.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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