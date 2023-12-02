Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Жирона» одержала волевую победу над «Валенсией» и возглавила Ла Лигу

Сегодня, 2 декабря, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги встречались «Жирона» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Матч начался в 16:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд.

На 82-й минуте Кристиан Стуани с передачи Яна Коуту сделал счёт равным.

На 88-й минуте Кристьян Москера забил в свои ворота и вывел хозяев вперёд.

На данный момент после 15 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Жирона» является лидером чемпионата с 38 очками. «Валенсия» находится на 10-й позиции с 19 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.