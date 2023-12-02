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Канчельскис — об интриге в чемпионате: медали приготовили? Уже можно вручить «Зениту»

Канчельскис — об интриге в чемпионате: медали приготовили? Уже можно вручить «Зениту»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Ещё в начале сезона я говорил, что «Зенит» — чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Даже хорошая работа на трансферном рынке зимой никого не спасёт. Чемпионом будет «Зенит», а остальные места будут разыгрываться между «Спартаком», ЦСКА, тем же «Краснодаром» и другими. Медали приготовили? Уже можно вручить «Зениту», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка после 16 матчей. На втором месте «Краснодар» — у «быков» 32 очка за аналогичное количество игр. Замыкают тройку «Крылья Советов» с 29 очками за 17 встреч.

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