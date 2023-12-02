Луис Суарес снова может стать одноклубником Месси

Нападающий «Гремио» Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, за американскую команду выступает форвард Лионель Месси. Ранее латиноамериканские футболисты уже выступали за одну команду — испанскую «Барселону».

По информации источника, представители «Интер Майами» свяжутся с агентами 36-летнего уругвайского нападающего и попытаются заключить сделку в ближайшие две недели.

Суарес перешёл в «Гремио» на правах свободного агента из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с 23 голами в 51 матче во всех турнирах. «Гремио» сейчас занимает пятое место в бразильской серии A.

Контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце этого года. В «Гремио» заявили, что соглашение не будет продлено. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.