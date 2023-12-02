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«Реал» Мадрид — «Гранада»: украинец Лунин в стартовом составе «сливочных» на матч Ла Лиги

Сегодня, 2 декабря, пройдёт матч 15-го тура испанского чемпионата, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Гранада». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мадридский клуб объявил свой стартовый состав на матч:

«Реал» Мадрид: Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Диас, Хоселу, Родриго.

В данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 14 матчей. «Гранада» находится на 19-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу возглавляет «Жирона» (38).

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