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Пари НН — Урал 1:0, результат матча 17-го тура РПЛ 2 декабря 2023 года

«Пари НН» на последних минутах вырвал победу у «Урала» в матче РПЛ
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Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и екатеринбуржский «Урал». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственным голом в матче отметился хавбек нижегородцев Никита Каккоев, забивший на 90+1-й минуте. В игре первого круга чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 0:0.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Каккоев – 90+1'    
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