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«Крылья Советов» победили во всех матчах с «Сочи» в РПЛ

«Крылья Советов» победили во всех матчах с «Сочи» в РПЛ
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После сегодняшней игры у самарских «Крыльев Советов» 100%-ая статистика побед в играх с «Сочи» в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды провели восемь матчей, разница забитых: 17 голов оформили «Крылья Советов» и лишь четыре – игроки «Сочи».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Ежов – 71'     0:2 Гарре – 90+3'    
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