«Крылья Советов» победили во всех матчах с «Сочи» в РПЛ

После сегодняшней игры у самарских «Крыльев Советов» 100%-ая статистика побед в играх с «Сочи» в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды провели восемь матчей, разница забитых: 17 голов оформили «Крылья Советов» и лишь четыре – игроки «Сочи».