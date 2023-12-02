«Крылья Советов» победили во всех матчах с «Сочи» в РПЛ
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После сегодняшней игры у самарских «Крыльев Советов» 100%-ая статистика побед в играх с «Сочи» в рамках Российской Премьер-Лиги. Команды провели восемь матчей, разница забитых: 17 голов оформили «Крылья Советов» и лишь четыре – игроки «Сочи».
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