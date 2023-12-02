Жоау Феликс: любой игрок предпочтёт стиль «Барселоны», нежели «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за «Барселону», рассказал, за какую команду ему больше нравится играть.

«Конечно, я предпочитаю играть в стиле «Барселоны», нежели в стиле «Атлетико». Но это и неудивительно. Любой футболист ответит вам точно так же.

Если вы спросите об этом любого игрока, даже тех, кто выступает в «Атлетико», они будут согласны со мной. А если нет, то все они просто лгут», — приводит слова Феликса Tuttomercato Web.

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В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 16 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с мадридским «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.