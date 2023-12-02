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«Позвони маме». Игрок «Монцы» отреагировал на слова Рабьо в свой адрес

«Позвони маме». Игрок «Монцы» отреагировал на слова Рабьо в свой адрес
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Футболист итальянской «Монцы» Роберто Гальярдини ответил полузащитнику туринского «Ювентуса» Адриену Рабьо.

«Всё, что происходит на поле, остаётся на поле, а не в социальных сетях. Позвони маме!» — написал Гальярдини в соцсети.

Напомним, 1 декабря в матче 14-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл «Монцу» со счётом 2:1. Однако на 90+2-й минуте Гальярдини сделал счёт на табло равным и демонстративно отпраздновал забитый мяч перед игроками туринского клуба. Но уже на 90+4-й минуте Федерико Гатти забил победный мяч «Ювентуса».

Уже после игры Рабьо заявил, что нужно оставаться скромными пока игра не завершится, так как всё возможно.

На данный момент после 14 сыгранных матчей итальянской Серии А «Ювентус» располагается на первой строчке с 33 очками. «Монца» находится на девятой позиции с 18 очками.

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