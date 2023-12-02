Лэмпард — лучший трансфер «Челси» за всю историю по версии FourFourTwo. Бентли — в топ-3

Переход полузащитника Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэм Юнайтед» оказался на первой строчке лучших трансферов в истории «Челси» согласно версии британского медиа FourFourTwo. В полной версии – 33 футболиста.

Так выглядит топ-10:

№ Футболист Откуда перешёл Год трансфера 10 Арьен Роббен ПСВ, Нидерланды 2004 9 Эшли Коул «Арсенал», Англия 2006 8 Джанлука Виалли «Ювентус», Италия 1996 7 Джанфранко Дзола «Парма», Италия 1996 6 Клод Макелеле «Реал», Испания 2003 5 Петр Чех «Ренн», Франция 2004 4 Дидье Дрогба «Марсель», Франция 2004 3 Рой Бентли «Ньюкасл», Англия 1948 2 Эден Азар «Лилль», Франция 2012 1 Фрэнк Лэмпард «Вест Хэм», Англия 2001

«Челси» приобрёл Лэмпарда летом 2001 года у «Вест Хэма» за 11 млн фунтов. В итоге полузащитник отыграл за «синих» 648 матчей во всех турнирах, став трижды чемпионом Англии, выиграв четыре Кубка Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов. В сезоне-2004/2005 Лэмпард был признан игроком чемпионата Англии.

Рой Бентли, оказавшийся на третьем месте в рейтинге, английский нападающий, один из лучших бомбардиров в истории «Челси». Он играл за лондонцев с 1948 по 1956 год и в 324 матчах забил 130 голов.