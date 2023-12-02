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Лэмпард — лучший трансфер «Челси» за всю историю по версии FourFourTwo. Бентли — в топ-3

Лэмпард — лучший трансфер «Челси» за всю историю по версии FourFourTwo. Бентли — в топ-3
Фрэнк Лэмпард
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Переход полузащитника Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэм Юнайтед» оказался на первой строчке лучших трансферов в истории «Челси» согласно версии британского медиа FourFourTwo. В полной версии – 33 футболиста.

Так выглядит топ-10:

ФутболистОткуда перешёлГод трансфера
10Арьен РоббенПСВ, Нидерланды2004
9Эшли Коул«Арсенал», Англия2006
8Джанлука Виалли«Ювентус», Италия1996
7Джанфранко Дзола«Парма», Италия1996
6Клод Макелеле«Реал», Испания2003
5Петр Чех«Ренн», Франция2004
4Дидье Дрогба«Марсель», Франция2004
3Рой Бентли«Ньюкасл», Англия1948
2Эден Азар«Лилль», Франция2012
1Фрэнк Лэмпард«Вест Хэм», Англия2001

«Челси» приобрёл Лэмпарда летом 2001 года у «Вест Хэма» за 11 млн фунтов. В итоге полузащитник отыграл за «синих» 648 матчей во всех турнирах, став трижды чемпионом Англии, выиграв четыре Кубка Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов. В сезоне-2004/2005 Лэмпард был признан игроком чемпионата Англии.

Рой Бентли, оказавшийся на третьем месте в рейтинге, английский нападающий, один из лучших бомбардиров в истории «Челси». Он играл за лондонцев с 1948 по 1956 год и в 324 матчах забил 130 голов.

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