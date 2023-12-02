Лэмпард — лучший трансфер «Челси» за всю историю по версии FourFourTwo. Бентли — в топ-3
Переход полузащитника Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэм Юнайтед» оказался на первой строчке лучших трансферов в истории «Челси» согласно версии британского медиа FourFourTwo. В полной версии – 33 футболиста.
Так выглядит топ-10:
|№
|Футболист
|Откуда перешёл
|Год трансфера
|10
|Арьен Роббен
|ПСВ, Нидерланды
|2004
|9
|Эшли Коул
|«Арсенал», Англия
|2006
|8
|Джанлука Виалли
|«Ювентус», Италия
|1996
|7
|Джанфранко Дзола
|«Парма», Италия
|1996
|6
|Клод Макелеле
|«Реал», Испания
|2003
|5
|Петр Чех
|«Ренн», Франция
|2004
|4
|Дидье Дрогба
|«Марсель», Франция
|2004
|3
|Рой Бентли
|«Ньюкасл», Англия
|1948
|2
|Эден Азар
|«Лилль», Франция
|2012
|1
|Фрэнк Лэмпард
|«Вест Хэм», Англия
|2001
«Челси» приобрёл Лэмпарда летом 2001 года у «Вест Хэма» за 11 млн фунтов. В итоге полузащитник отыграл за «синих» 648 матчей во всех турнирах, став трижды чемпионом Англии, выиграв четыре Кубка Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов. В сезоне-2004/2005 Лэмпард был признан игроком чемпионата Англии.
Рой Бентли, оказавшийся на третьем месте в рейтинге, английский нападающий, один из лучших бомбардиров в истории «Челси». Он играл за лондонцев с 1948 по 1956 год и в 324 матчах забил 130 голов.
Комментарии