Владелец «Челси» Боули: мы будем развивать успех, которого клуб добивался так долго

Американский владелец «Челси» Тодд Боули рассказал о главной задаче лондонского клуба на ближайшие годы.

«Мы хотим продолжать развивать успех, которого клуб добивался на протяжении многих лет. Мантра команды не изменилась с того дня, как мы стали у руля футбольного клуба «Челси». Мы хотим побеждать вместе и заставлять болельщиков гордиться нами», — приводит слова Боули пресс-служба лондонского клуба.

Боули стал совладельцем лондонского «Челси» в конце сезона-2021/2022, после продажи команды российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Американец занимает в клубе должность президента. Под его управлением «Челси» в сезоне-2022/2023 занял 12-е место в английской Премьер-лиге, набрав 44 очка в 38 турах.