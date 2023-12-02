«Факел» — аномалия для России!» Григорян — о болельщиках и энергетике в Воронеже

Футбольный тренер Александр Григорян высказался об энергетике и болельщиках воронежского «Факела» после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:0), который прошёл в Воронеже.

«Очень тяжёлое поле. Мы видели, как игроки падали, скользили. Это ограничивающий фактор, прежде всего для «Факела». Стиль игры «Балтики» же — это длина и диагональ, она так и играла. Этот стиль мне категорически не нравится, но надо признать, что он эффективен в некоторых матчах. Думаю, ничья всё же закономерна.

Сослан Джанаев придал обороне «Балтики» уверенности. Он командовал обороной уверенно, действовал уверенно на выходах. Он может остаться первым номером команды. Сергей Игнашевич может по-новому оценить его возможности.

38 фолов — рекорд сезона! «Факел» — это страсть и борьба, независимо от того, кто тренирует команду? Однозначно! «Факел» — аномалия для нашей страны не только по количеству болельщиков, но и по энергетике, с которой поддержка идёт в Воронеже. Игроки из себя вытаскивают абсолютно всё», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 2 декабря, прошёл матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Итоговый результат — 0:0.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.