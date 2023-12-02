«Арсенал» не без труда обыграл «Вулверхэмптон» и продолжает лидировать в чемпионате Англии

Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. «Арсенал» сумел одержать важную победу — 2:1.

Уже к 13-й минуте матча «канониры» вели с комфортным преимуществом благодаря голам Букайо Саки и Мартина Эдегора. После этого командам долго не удавалось забить, пока на 86-й минуте взятием ворот не отметился форвард «волков» Матеус Кунья. На большее «Вулверхэмптон» не сподобился. Матч так и завершился — 2:1 в пользу подопечных Микеля Артеты.

После 14 туров АПЛ «Арсенал» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» заработал 15 очков и расположился на 13-й строчке.