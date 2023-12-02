«Ливерпуль» в последних 10 матчах на «Энфилде» одержал 10 побед и забил 31 гол

Английский «Ливерпуль» с начала сезона показывает стопроцентный победный результат в домашних матчах. За 10 игр на «Энфилде» команда Юргена Клоппа забила 31 гол и пропустила лишь четыре раза.

Турнир Соперник Счёт АПЛ «Борнмут» 3:1 АПЛ «Астон Вилла» 3:0 АПЛ «Вест Хэм» 3:1 Кубок лиги «Лестер» 3:1 Лига Европы «Юнион» 2:0 АПЛ «Эвертон» 2:0 Лига Европы «Тулуза» 5:1 АПЛ «Ноттингем» 3:0 АПЛ «Брентфорд» 3:0 Лига Европы ЛАСК 4:0

Следующий домашний матч «Ливерпуль» сыграет 3 декабря с «Фулхэмом». Затем будет три подряд выездные игры и 17 декабря – встреча на «Энфилде» с «Манчестер Юнайтед». В последний раз «Ливерпуль» проигрывал на «Энфилде» в рамках официальных турниров в феврале 2023 года, когда мадридский «Реал» победил в Лиге чемпионов со счётом 5:2.