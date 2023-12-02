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«Ливерпуль» в последних 10 матчах на «Энфилде» одержал 10 побед и забил 31 гол

«Ливерпуль» в последних 10 матчах на «Энфилде» одержал 10 побед и забил 31 гол
ФК Ливерпуль
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Английский «Ливерпуль» с начала сезона показывает стопроцентный победный результат в домашних матчах. За 10 игр на «Энфилде» команда Юргена Клоппа забила 31 гол и пропустила лишь четыре раза.

ТурнирСоперникСчёт
АПЛ«Борнмут»3:1
АПЛ«Астон Вилла»3:0
АПЛ«Вест Хэм»3:1
Кубок лиги«Лестер»3:1
Лига Европы«Юнион»2:0
АПЛ«Эвертон»2:0
Лига Европы«Тулуза»5:1
АПЛ«Ноттингем»3:0
АПЛ«Брентфорд»3:0
Лига ЕвропыЛАСК4:0

Следующий домашний матч «Ливерпуль» сыграет 3 декабря с «Фулхэмом». Затем будет три подряд выездные игры и 17 декабря – встреча на «Энфилде» с «Манчестер Юнайтед». В последний раз «Ливерпуль» проигрывал на «Энфилде» в рамках официальных турниров в феврале 2023 года, когда мадридский «Реал» победил в Лиге чемпионов со счётом 5:2.

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