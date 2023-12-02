«Ливерпуль» в последних 10 матчах на «Энфилде» одержал 10 побед и забил 31 гол
Английский «Ливерпуль» с начала сезона показывает стопроцентный победный результат в домашних матчах. За 10 игр на «Энфилде» команда Юргена Клоппа забила 31 гол и пропустила лишь четыре раза.
|Турнир
|Соперник
|Счёт
|АПЛ
|«Борнмут»
|3:1
|АПЛ
|«Астон Вилла»
|3:0
|АПЛ
|«Вест Хэм»
|3:1
|Кубок лиги
|«Лестер»
|3:1
|Лига Европы
|«Юнион»
|2:0
|АПЛ
|«Эвертон»
|2:0
|Лига Европы
|«Тулуза»
|5:1
|АПЛ
|«Ноттингем»
|3:0
|АПЛ
|«Брентфорд»
|3:0
|Лига Европы
|ЛАСК
|4:0
Следующий домашний матч «Ливерпуль» сыграет 3 декабря с «Фулхэмом». Затем будет три подряд выездные игры и 17 декабря – встреча на «Энфилде» с «Манчестер Юнайтед». В последний раз «Ливерпуль» проигрывал на «Энфилде» в рамках официальных турниров в феврале 2023 года, когда мадридский «Реал» победил в Лиге чемпионов со счётом 5:2.
А вот Мбаппе на «Энфилд» не приедет?
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