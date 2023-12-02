«Арсенал» выиграл пять матчей подряд с общим счётом 14:2

В субботу, 2 декабря, лондонский «Арсенал» в родных стенах одолел «Вулверхэмптон» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги — 2:1. Таким образом, «канониры» побеждают уже на протяжении пяти игр кряду.

В последний раз «Арсенал» проигрывал в начале ноября. Это произошло во встрече чемпионата Англии с «Ньюкаслом» — 0:1. На протяжении последующих пяти матчей «канониры» обыгрывали такие команды, как «Севилья» (2:0), «Бёрнли» (3:1), «Брентфорд» (1:0), «Ланс» (6:0), и «Вулверхэмптон» (2:1). Разница забитых и пропущенных мячей в этих играх — 14:2.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт во вторник, 5 декабря. Команда Микеля Артеты на выезде встретится с «Лутоном» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 23:15 мск.