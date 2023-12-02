Украинец Малиновский забил во втором матче подряд с помощью дальнего удара

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский забил во втором матче подряд с помощью дальнего удара, сообщает Opta Sports.

Сегодня, 2 декабря, Руслан отметился голом с дальней дистанции в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Эмполи» (1:1). Малиновский также забил издали в матче 13-го тура с «Фрозиноне» (1:2).

При этом 17 из своих 25 голов в Серии А Малиновский забил ударами из-за пределов штрафной (68%), за последние 20 сезонов только у бывшего игрока «Милана» Андреа Пирло был выше процент голов дальними ударами в Серии А (77%).

Украинец принадлежит французскому «Марселю» и этим летом отправился в аренду в «Дженоа». В нынешнем сезоне сыграл 13 матчей за итальянскую команду, где отметился двумя мячами и двумя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыноная стоимость игрока составляет € 10 млн.