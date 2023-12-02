Моуринью: игрокам «Ромы» надо выйти из зоны комфорта, если они хотят достичь большего

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы.

«Я никогда не буду закрывать глаза на недоработки игроков. Недавно я сказал своим футболистам, что если мы хотим большего, то должны выйти из зоны комфорта. Многим тренерам удаётся заставить свои команды играть хорошо тогда, когда ответственности нет. Я лишь говорю своим парням, чтобы они убрали легкомысленность и прибавляли от матча к матчу.

Я озвучу одну вещь, которую мне сказал мой друг, тоже тренер: «Не повезёт той команде, которая вылетит из Лиги чемпионов и попадёт на нас в плей-офф Лиги Европы».

Но в то же время у «Ромы» недостаточный потенциал для борьбы с «Ювентусом» и «Интером» за скудетто. Реальность на данный момент – быть четвёртыми или пятыми», – приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, в четверг, 30 ноября, «Рома» на выезде сыграла вничью со швейцарским «Серветтом» (1:1). После пяти туров римляне занимают второе место с 10 очками в группе G со «Славией» (12), «Серветтом» (5) и «Шерифом» (1).