Стали известны соперники сборной Сербии на Евро-2024

Для национальной команды Сербии определилась группа на чемпионате Европы 2024 года. Команда Драгана Стойковича оказалась в группе С вместе со сборными Англии, Дании и Словении.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной стадии турнира примут участие 24 сборные, которые будут поделены на шесть групп.

Для сборной Сербии это первое в истории участие в чемпионате Европы. В квалификации к Евро-2020 сербы проиграли в стыковых матчах команде Шотландии. До самостоятельной квалификации на Евро-2008 выступала как часть Югославии (1960 – 1992) и команда Сербии и Черногории (1996 – 2004).

В финальных стадиях чемпионатов мира Сербия принимала участие трижды (2010, 2018 и 2022), однако ни разу не вышла из группы.