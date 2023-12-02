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Стали известны соперники сборной Сербии на Евро-2024

Стали известны соперники сборной Сербии на Евро-2024
Сборная Сербии
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Для национальной команды Сербии определилась группа на чемпионате Европы 2024 года. Команда Драгана Стойковича оказалась в группе С вместе со сборными Англии, Дании и Словении.

Все группы здесь:
Всё о жеребьёвке Евро-2024. Полностью сформируются не все группы
Всё о жеребьёвке Евро-2024. Полностью сформируются не все группы

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной стадии турнира примут участие 24 сборные, которые будут поделены на шесть групп.

Для сборной Сербии это первое в истории участие в чемпионате Европы. В квалификации к Евро-2020 сербы проиграли в стыковых матчах команде Шотландии. До самостоятельной квалификации на Евро-2008 выступала как часть Югославии (1960 – 1992) и команда Сербии и Черногории (1996 – 2004).

В финальных стадиях чемпионатов мира Сербия принимала участие трижды (2010, 2018 и 2022), однако ни разу не вышла из группы.

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