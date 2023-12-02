На групповом этапе Евро-2024 состоится шесть матчей с громкими вывесками

В субботу, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024. 24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.
По итогам жеребьёвки стали известны очные встречи сильнейших европейских сборных:
Суббота, 15 июня:
Испания — Хорватия (группа B)
Четверг, 20 июня:
Испания — Италия (Группа B)
Дания — Англия (Группа C)
Пятница, 21 июня:
Нидерланды — Франция (Группа D)
Воскресенье, 23 июня:
Швейцария — Германия (Группа A)
Понедельник, 24 июня:
Хорватия — Италия (Группа B)
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.