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Трансляция жеребьёвки Евро-2024, вероятно, была взломана. Зрители слышали стоны женщин

Трансляция жеребьёвки Евро-2024, вероятно, была взломана. Зрители слышали стоны женщин
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Телевизионная трансляция жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года, вероятно, была взломана. Зрители слышали стоны женщин.

В социальной сети футбольными фанатами начал активно обсуждаться этот момент на жеребьёвке Евро-2024. В течение нескольких секунд было слышно женские стоны.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

14 июня в матче открытия турнира между собой сыграют сборные Германии и Шотландии, которые встретятся на стадионе «Альянц-Арена».

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