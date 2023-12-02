Артета — о победе над «Вулвс»: счёт должен быть крупнее, у нас были хорошие моменты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после матча 14-го тура АПЛ, в котором его команда в родных стенах была сильнее «Вулверхэмптона» — 2:1.

«Я очень доволен нашей игрой. Счёт должен был быть намного крупнее. В концовке встречи мы допустили ошибку, соперник ею воспользовался. Последние минуты нам пришлось нелегко.

В течение почти всего матча у нас были шансы, мы не реализовали их, но не оставляли попыток забить. У нас были очень, очень хорошие моменты, позволявшие поставить точку в этой игре задолго до финального свистка.

Мы должны всегда побеждать и показывать такой уровень, как сегодня. В этом и заключается глобальная задача – продолжать побеждать во всех соревнованиях каждые три дня», – приводит слова Артеты BBC.

После 14 туров АПЛ «Арсенал» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» заработал 15 очков и расположился на 13-й строчке.

Свой следующий матч «канониры» проведут во вторник, 5 декабря. Команда Микеля Артеты на выезде встретится с «Лутоном» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 23:15 мск.