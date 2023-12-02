Араухо — о Ямале: если он обыграет меня один в один, то я его пну

Защитник испанской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о партнёре по команде Ламине Ямале.

«Обыгрывал ли Ямал меня один в один? Нет, потому что если бы он это сделал, то я бы его пнул», — приводит слова Араухо Managing Barca в соцсети X (ранее Twitter).

16-летний Ламин Ямал перебрался из «Барселоны» до 19 лет в основную команду нынешним летом. При этом в столь юном возрасте успел сыграть за «каталонцев» 19 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

На данный момент после 14 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Барселона» располагается на четвёртой строчке с 31 очком. Лидером чемпионата является «Жирона» с 38 очками.

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