«Странный вброс». В РФС рассказали о слухах о возможном влиянии на матч «Пари НН» — «Урал»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о слухах о возможном влиянии на матч 17-го тура МИР РПЛ «Пари НН» — «Урал» (1:0).

«Никаких юридических следов эта ситуация не оставила. Как родилась тема в телеграм-канале, так она там и умрёт. Для нас юридически в настоящий момент в разрезе ставок, каких-то потенциально взяток — не существует. Нет никаких подтверждений, ни обращений, ни юридических фактов. Есть факт какого-то странного вброса. Этот факт нас интересует.

А если говорить о том, есть ли какие-то подозрения к судейской бригаде, то ничего такого нет. Общался сегодня с обоими клубами, и мне показалось, что у них такое же отношения к этому, как к какой-то неуместной чьей-то шутке. Возможно, какого-то болельщика одного из клубов», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.