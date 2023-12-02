Юран: я не близкий к Турбину и точно не ставил. Комментировать дико — бред сумасшедшего

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 17-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (1:0) высказался по поводу ситуации с главным арбитром игры Евгением Турбиным.

«Я телефон в день игры вообще не беру. А я при чём тут? Я не близкий к Турбину. Я точно не ставил, поэтому мне и комментировать нечего. Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в углу? Бред сумасшедшего. Насколько я знаю, РФС и служба безопасности контролируют такие вещи жёстко», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что судья Евгений Турбин подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).