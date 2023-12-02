Гончаренко назвал обидным поражение «Урала» от «Пари НН» в матче 17-го тура

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда на последних минутах проиграла «Пари НН» (0:1).

«Обидное поражение. Не было моментов у соперника, а мы приближались к воротам, били. В концовке стали прижиматься, перестали контролировать мяч. Мы были ближе к победе. Но это не первый матч, когда мы были ближе к победе, но очки в итоге не у нас.

Думаю, погода не повлияла на ход игры. Она в равной степени влияла и на нас, и на соперника. Мы были в равных условиях.

Повлияла ли новость о Турбине и судействе на сегодняшний матч? Давайте те, кто распространяет свои слухи, пусть они это и комментируют. Что нам тут можно сказать?» — приводит слов Гончаренко «Матч ТВ».

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).