«Реал» обыграл «Гранаду» и вновь поднялся на первое место в таблице, обойдя «Жирону»

Сегодня, 2 декабря, прошёл матч 15-го тура испанского чемпионата, в котором встречались мадридский «Реал» и «Гранада». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» уверенно обыграл «Гранаду» со счётом 2:0.

В первом тайме, на 26-й минуте, Браим Диас открыл счёт в матче, выведя «Реал» вперёд. Во втором тайме, на 57-й минуте, Родриго удвоил преимущество хозяев. Гол Родриго так и остался последним в данной встрече, «Реал» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

После результата данного матча «Реал» вновь поднялся на первое место в турнирной таблице испанского чемпионата сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 15 матчей. «Гранада» находится на 19-й строчке, заработав семь очков. Второе место занимает «Жирона» — у неё также 38 очков.