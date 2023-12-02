Президент Сальвадора объявил о строительстве современного стадиона в Латинской Америке

Президент Сальвадора Наиб Букеле объявил о строительстве самого современного футбольного стадиона в Латинской Америке.

Фото: пресс-служба Сальвадора

Фото: пресс-служба Сальвадора

Фото: пресс-служба Сальвадора

«Это очень важный день для нас по нескольким причинам. Мы закладываем первый камень одного из крупнейших инфраструктурных проектов, когда-либо реализовавшихся в стране. Самый современный стадион в Латинской Америке и самый большой в Центральной Америке.

Новый стадион Сальвадора будет вмещать 50 000 зрителей, все с сидячими местами. Помимо 250 мест для людей в инвалидных колясках, VIP-мест и мест для прессы, всего более 52 000 мест», — приводит слова Букеле Marca.

Стадион будет построен благодаря помощи Китайской Народной Республики. Его дизайн символизирует каплю воды, а внешний вид вдохновлён волной.