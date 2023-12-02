«Испания, Хорватия, Италия, готовьтесь!» Игрок «Рубина» албанец Даку — о жеребьёвке Евро

Албанский нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал результаты жеребьёвки Евро-2024, в рамках которой его сборная попала в «группу смерти» с Испанией, Хорватией и Италией.

«Что за группа! Это одна из сильнейших групп. Я верю в свою сборную, потому что на этапе отбора на Евро-2024 мы доказали, что у нас сильная команда. Мы должны наслаждаться игрой на турнире. Биться, как мы это обычно делаем. И я надеюсь, что у меня, у игрока «Рубина», будет шанс сыграть на Евро!

Спасибо большое за ту поддержку, которую вы мне оказываете. Без «Рубина» я бы не стал игроком своей сборной. И я не смог бы добиться этого успеха вместе с ней. Испания, Хорватия, Италия, готовьтесь! Скоро увидимся!» — приводит слова Даку пресс-служба казанского клуба.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.