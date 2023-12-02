«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: Захарян вышел на поле на 16-й минуте

Сегодня, 2 декабря, в матче 15-го тура испанского чемпионата сезона-2023/2024 встречаются «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале встречи, на второй минуте, Мой Гомес открыл счёт в матче, выведя «Осасуну» вперёд. Вскоре, на 16-й минуте, игрок «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа получил травму — вместо него на поле появился российский полузащитник Арсен Захарян.

Напомним, в данный момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда Арсена Захаряна набрала 25 очков в 14 матчах чемпионата. «Осасуна» же располагается на 14-м месте. В активе этой команды 14 очков за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Жирона» (38 очков за 15 игр).

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