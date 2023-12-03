Сергей Семак высказался о подготовке к матчу РПЛ с «Локомотивом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который пройдёт 3 декабря.

«К сожалению, в этом сезоне мы столкнулись с настоящей русской зимой. До этого времени не было таких погодных условий, но они одинаковые для всех. Будет холоднее — будет менее приятно для футболистов, но в целом готовимся играть в тех условиях, которые будут.

Как влияют два выезда на подготовке к матчу? Меньше времени на восстановление, добавляются перелёты, но в целом ничего страшного. Сезон длинный, матчи будут в разном режиме», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» является лидером чемпионата с 33 очками.