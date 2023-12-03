Голевая передача вратаря Меньяна помогла «Милану» обыграть «Фрозиноне»

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Фрозиноне». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступал Маттео Маркетти. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Милану» удалось обыграть своего соперника с комфортным преимуществом — 3:1.

«Россонери» смогли завладеть преимуществом не сразу. Команда Пиоли открыла счёт только на 43-й минуте — отличился форвард Лука Йович. Спустя пять минут после старта второй половины игры Кристиан Пулишич упрочил лидерство своей команды. Американцу ассистировал вратарь «Милана» Мик Меньян. На 74-й минуте защитник Фикайо Томори и вовсе довёл счёт до разгромного. Однако спустя восемь минут у «Фрозиноне» получилось забить гол «престижа» усилиями Марко Брешианини. Итоговый счёт — 3:1 в пользу миланцев.

После 14 туров Серии А «Милан» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Фрозиноне» заработал 18 очков и расположился на 11-й строчке.