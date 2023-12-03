УЕФА изменил формат женской Лиги чемпионов и создал второй клубный турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил формат женской Лиги чемпионов и создал второй европейский женский клубный турнир, сообщает сайт организации.

В новом формате женской Лиги чемпионов будут участвовать 18 команд вместо 16, которые должны сыграть по три домашних и гостевых матча в этапе лиги. Затем будет следовать плей-офф.

На данный момент существует один клубный турнир — женская Лига чемпионов. Согласно решению исполкома УЕФА, будет создан второй, по типу мужской Лиги Европы. Все решения вступят в силу в сезоне-2025/2026. Полная информация о формате соревнований, списке участников и календаре будет объявлена 4 декабря.

Напомним, сейчас в женской Лиге чемпионов четыре группы, откуда в плей-офф выходят по два клуба. В прошлом сезоне победителем турнира стал ЖФК «Барселона».