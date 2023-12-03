Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — о «Сочи»: их нападающие не соответствуют уровню РПЛ

Радимов — о «Сочи»: их нападающие не соответствуют уровню РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающих «Сочи».

«Ни Георгий Мелкадзе, ни Иван Игнатьев, ни Лука Джорджевич не соответствуют уровню РПЛ, мы видим это всё. Игроков просто не хватает, об этом сам Нобоа говорил в начале чемпионата. Думаю, что спортивный блок «Сочи» просто провалил первую часть сезона до зимнего перерыва, просто провалил, это очевидно», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, 2 декабря прошёл матч 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счётом 2:0. При этом сочинская команда занимает последнюю строчку в РПЛ, имея в своём активе 10 очков.

Материалы по теме
Владимир Быстров: такой «Сочи» сейчас я не знаю, кто не обыграет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android