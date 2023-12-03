«Ман Юнайтед» в топ-3 АПЛ по допущенным ударам по своим воротам

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в чемпионате Англии по допущенным ударам по своим воротам, сообщает журналист Александер Дункан в социальной сети X (бывший Twitter).

Соперники манкунианцев нанесли в общей сложности 214 ударов по воротам «МЮ». Второе место в АПЛ по этому показателю занимает «Лутон» (241 удар), а первое — «Шеффилд Юнайтед» (266).

Всего «МЮ» за 14 проведённых в турнире матчей пропустил 17 голов. Во всех играх ворота команды бессменно защищал камерунский вратарь Андре Онана. При этом у манкунианцев отрицательная разница забитых и пропущенных голов, поскольку они поражали ворота соперников только 16 раз.

В субботу, 2 декабря, «МЮ» на выезде проиграл «Ньюкаслу» (0:1). Команда занимает седьмое место в АПЛ с 24 очками после 14 матчей. У «МЮ» по-прежнему нет ничьих, восемь побед и шесть поражений.