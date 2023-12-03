Милан Гаич: после смены позиции у меня появилось больше возможностей, чтобы забить

Защитник ЦСКА Милан Гаич рассказал о переходе на другую позицию при работе с главным тренером Владимиром Федотовым.

«Она для меня не новая, раньше мне уже приходилось играть на левом фланге. Поэтому и адаптация прошла довольно быстро.

Удивился ли, когда Владимир Федотов впервые выпустил на этой позиции? Мы поговорили с тренером об этом. Тренерский штаб принял такое решение, и у меня не возникло никаких проблем. Не могу сказать, что совсем нет разницы между правым и левым латералем, но все равно я чувствую себя слева максимально комфортно.

Это мой лучший сезон по количеству голов, я никогда не забивал больше двух-трех мячей, так что в этом году уже за полсезона поставил личный рекорд! Что касается результативных действий подряд, то похожие серии были, в том числе и четыре матча подряд, но они состояли в основном из голевых передач, а не из голов.

После смены позиции у меня появилось больше возможностей, чтобы забить. Теперь мяч удачно ложится под мою сильную ногу, и я стараюсь использовать это. Плюс в первый год в ЦСКА у меня проходила адаптация — новая страна, новый чемпионат, всё новое. Любому человеку нужно время привыкнуть и подстроиться под новые реалии. Я больше узнал про местный футбол, адаптировался и поэтому моя статистика улучшилась», — приводит слова Гаича официальный сайт ЦСКА.