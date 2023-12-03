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«В футбол здесь тяжело было играть». Тренер «Балтики» Игнашевич — о матче с «Факелом»

«В футбол здесь тяжело было играть». Тренер «Балтики» Игнашевич — о матче с «Факелом»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:0).

«Думаю, что, исходя из состояния поля, погодных условий, в целом мы контролировали ход матча. В футбол здесь тяжело было играть. Моментов у нас было больше, чем у соперника. При удаче и определённом уровне мастерства мы, конечно, могли бы реализовать их. Счёт, наверное, закономерен.

Добирались с приключениями? Это никак не сказалось, всё нормально. Мы доехали, выспались, всё было в порядке», — сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).

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