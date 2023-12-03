Парис Бруннер стал лучшим игроком юношеского ЧМ

ФИФА на своём официальном сайте объвила имена обладателей индивидуальных призов по итогам чемпионата мира U17, прошедшего в Индонезии.

Обладателем золотого мяча лучшему игроку турнира стал нападающий сборной Германии Парис Бруннер. Серебряный мяч получил малийский полузащитник Хамдиу Макалу, а бронзовый — французский хавбек Матис Амугу.

Золотая бутса лучшего бомбардира турнира досталась нападающему сборной Аргентины Агустину Руберто. Он забил восемь мячей. Серебряную бутсу получил малиец Ибрагим Диарра. Он забил пять голов и отдал четыре передачи. Бронзовая досталась ещё одному аргентинцу Клаудио Эчеверри. У него на счету пять голов и две передачи. Также пять мячей забил и Бруннер, но у него на счету один голевой пас.

Золотая перчатка лучшего вратаря досталась французу Полю Арнье. Командный трофей фэйр-плей получила сборная Англии.

В финале чемпионата мира Германия победила Францию (2:2, по пенальти 4:3). В матче за третье место Мали разгромило Аргентину (3:0).