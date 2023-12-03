Франция и Испания вышли в финальный турнир женской Лиги наций

В субботу, 1 декабря, прошли матчи 5-го тура лиги A группового этапа женской Лиги наций УЕФА сезона-2023/2024.

По его итогам две сборные досрочно получили места в финальном турнире.

В матче двух лидеров группы 2 сборная Франции разгромила Австрию со счётом 3:0. Француженки перед последней игрой набрали 13 очков и стали недосягаемыми для австриек, у которых на счету семь баллов.

Лидер группы 4 сборная Испании дома уступила Италии со счётом 2:3. Однако занимающая второе место Швеция также потерпела поражение, уступив в гостях Швейцарии — 0:1. Такой расклад позволил Испании досрочно стать первой в группе с 12 очками. У Швеции и Италии по семь очков.

Франция и Испания вышли в финальную часть Лиги наций, где сыграют четыре сборные. Оставшиеся два участника определятся по итогам матчей 6-го тура 5 декабря.

В группе 1 сразу три команды претендуют на первое место: у Нидерландов и Англии по девять очков, а у Бельгии — восемь. В заключительных матчах нидерландки сыграют с бельгийками, а англичанки встретятся в гостях с Шотландией. В группе 3 на победу претендуют Германия и Дания. У обеих команд по 12 очков, но немки находятся выше в таблице за счёт лучшей разницы мячей в личных встречах. В последнем туре Дания сыграет дома с Исландией, а Германия в гостях с Уэльсом.

Финальный турнир Лиги наций пройдёт в феврале 2024 года. Он также будет отборочным для Олимпийских игр-2024. На нём будет разыграно два места на ОИ. Франция уже имеет лицензию на турнир, как хозяйка соревнований. Путёвки на Игры в Париж получат финалисты Лиги наций. Если же француженки пробьются в решающий поединок, места на ОИ-2024 достанутся их соперницам по финалу и сборной, занявшей третье место.