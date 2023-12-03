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Месси: я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира

Месси: я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира
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Чемпион мира-2022 Лионель Месси рассказал о том, что в его успехе было божественное предназначение.

«Я говорил об этом много лет назад: я был уверен, что стану чемпионом мира. Так было ещё до поражения в финале ЧМ-2014.

И затем это случилось. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира, что он даст мне это. Я всегда в это верил.

На пути было много крупных камней, мне было по-настоящему нелегко, но в конечном счёте это произошло.

На протяжении всего чемпионата мира Диего (Марадона — Прим. «Чемпионата») всегда был рядом с нами. Так всегда, когда играешь за сборную Аргентины. В множестве песен от наших фанатов упоминается Диего. Мы видели аргентинцев повсюду, мы чувствовали себя, как дома», — приводит слова Месси из интервью Disney Star+ ESPN.

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