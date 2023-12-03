Голкипер «Реала» Лунин – о 2:0 с «Гранадой»: благодарю команду, у меня отмёрзли пальцы

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в рамках 15-го тура Ла Лиги.

«Благодарю команду, у меня отмёрзли пальцы. Всегда легче побеждать, когда держишь ворота «сухими». В 95% случаев, когда мы не пропускаем, то побеждаем.

С таким количеством травм, которое у нас есть, это очень хорошая серия, потому что без 8-9 игроков тяжело, но мы продолжаем побеждать, играть в хороший футбол. Мы первые и это главное. Ассист Крооса? То, что он сделал, не удивительно, он так играет уже 15 лет», – цитирует голкипера Madrid Zone.

После результата субботнего матча «Реал» вновь поднялся на первое место в турнирной таблице испанского чемпионата сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 15 матчей.

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