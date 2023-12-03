Мадридский «Реал» не хочет отпускать Андрея Лунина в «Вильярреал»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов «Вильярреала», сообщает OK Diario.

По информации источника, «жёлтая субмарина» нацелена на трансфер украинца уже в зимнее трансферное окно, так как хочет усилить позицию голкипера. Основного вратаря в команде Марселино сейчас нет – Пепе Рейна и Филипп Йоргенсен играют примерно одинаковое количество матчей.

«Реал» в свою очередь не хочет отпускать Лунина в середине сезона, поскольку тогда мадридцы останутся только с одним вратарём Кепой Аррисабалагой.

Отмечается, что «Вильярреал» уже запрашивал трансфер Лунина в конце прошлого сезона. Команда идёт 12-й в турнирной таблице Ла Лиги.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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