Сергей Варфоломеев: в игре «Зенита» мало остроты, игру с «Динамо» провели безобразно

Бывший капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев поделился ожиданиями от игры 17-го тура РПЛ, в которой сине-бело-голубые встретятся в Москве с «Локомотивом».

«С «Динамо» игроки «Зенита» сыграли безобразно, они почему-то кубковые матчи всегда так играют. Но на игру с «Локомотивом», считаю, соберутся и обыграют соперника. Хотя вот это вот перекатывание мяч в исполнении «Зенита» уже начинает надоедать. Очень мало остроты, вертикальных передач вперед для развития атаки», — говорит Варфоломеев.

Так играют топ-клубы? Это да, но они «двигают» мяч гораздо быстрее. А игроки «Зенита» медленно пасуются, смотреть на это скучно. Да и результата не приносит. Особенно когда оборона у соперника организована.

Жду ли от «Зенита» агрессии в матче с «Локо»? Да, большие матчи они умеют играть. Тем более что вышли на первое место, опередив «Краснодар»», надо стараться сохранить лидерство к зимнему перерыву.

Отсутствие Баринова и Галактионова? Баринов — ключевой для «Локомотива» игрок, так что его отсутствие скажется. Тренеру главное — подготовить команду к игре, а откуда он будет за ней наблюдать, со скамейки или с трибуны, не так важно», — цитирует Варфоломеева «РБ Спорт».