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ЦСКА — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА встретится с «Ростовом». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного судьи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Время начала матча — 14:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.

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