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Виталий Дьяков: у «Ростова» за первый круг ни одной победы на выезде — ЦСКА фаворит

Виталий Дьяков: у «Ростова» за первый круг ни одной победы на выезде — ЦСКА фаворит
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча подопечных Валерия Карпина с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«У ЦСКА нет места для ротации. Обойма у Федотова из 12-13 человек максимум. На матч с «Ростовом» состав ЦСКА ясен, игра ясна. «Ростов» тоже очень нестабилен, за первый круг у них ни одной победы на выезде. Если дома команда побеждает, то на выезде только ничья в лучшем случае. Конечно, армейцы тут фавориты. После поражения от «Динамо» в дерби обязаны выигрывать. Наверное, захотят реабилитироваться», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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