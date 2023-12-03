Виталий Дьяков: у «Ростова» за первый круг ни одной победы на выезде — ЦСКА фаворит

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча подопечных Валерия Карпина с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«У ЦСКА нет места для ротации. Обойма у Федотова из 12-13 человек максимум. На матч с «Ростовом» состав ЦСКА ясен, игра ясна. «Ростов» тоже очень нестабилен, за первый круг у них ни одной победы на выезде. Если дома команда побеждает, то на выезде только ничья в лучшем случае. Конечно, армейцы тут фавориты. После поражения от «Динамо» в дерби обязаны выигрывать. Наверное, захотят реабилитироваться», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.