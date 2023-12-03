В «Динамо» ответили на слова Аршавина, что «Зенит» может подписать кого-то из игроков

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слова заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина о том, что санкт-петербургский клуб может подписать кого-то из футболистов бело-голубых.

«В случае с Андреем Сергеевичем мы не до конца понимаем, от кого это исходит — от комментатора «Матч ТВ» или от заместителя гендиректора «Зенита». Что касается наших высказываний, то у каждого клуба есть этическая грань допустимого. А давления мы не чувствуем. То давление, которое ощущаем, переживая во время матчей команды, не сопоставимо с комментариями в прессе», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах. «Динамо» находится на четвёртой позиции с 28 очками после аналогичного количества встреч.